Utrechts Smartlappenfestival blijft bestaan

Sponsors zoeken

Sandra Keune van evenementenbureau Bink, dat de pr voor het festival regelt, is blij dat het gelukt is een nieuw bestuur te vinden. ,,Ja, dat is goed nieuws’’, zegt ze. ,,En nu is het zaak sponsors te vinden. Daar zitten we een beetje mee omhoog, omdat we een tijdje bestuursloos waren. We kunnen dus nog goed nieuwe sponsors gebruiken.’’