Utrechtse ambassadeurs van de mus

Vrachtwagen botst op wegafzetting A27 bij Nieuwegein

6:53 Een vrachtwagen is in de nacht van maandag op dinsdag op de A27 ter hoogte van Nieuwegein op een wegafzetting gebotst. Door het ongeluk was de weg enkele uren afgesloten. Mogelijk is de vrachtwagenchauffeur achter het stuur in slaap gevallen.