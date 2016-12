Utrechtse Annegien (17) heeft 800.000 volgers op Instagram

Utrechtse fiet­sen­stal­lin­gen vaker vol in 2016

23 december In de openbare stallingen in de binnenstad hebben het afgelopen jaar tot nu toe al ruim 800.000 fietsen gestaan. De Vredenburgstalling is het meest in trek bij fietsers. Dat blijkt uit een rapportage die verkeerswethouder Lot van Hooijdonk liet maken.