Utrechtse beschuldigt café van discriminatie

Miriam van Hattum en haar Iraanse vriend Alireza Ghorbani voelen zich gediscrimineerd door de uitbater van het Café van Wegen in de Utrechtse binnenstad. Volgens de betreffende kroegbaas, Niek Veerman, is sprake van een ‘vergissing’.

Van Hattum zegt vorige maand met haar vriend het café aan de Lange Koestraat zonder opgaaf van redenen uitgestuurd te zijn. De Utrechtse noemt het gedrag van eigenaar Veerman ‘fascistisch’. Ze neemt het incident hoog op en heeft het hele stadsbestuur een brief gestuurd. Daarnaast zegt ze een klacht in te gaan dienen bij het antidiscriminatiebureau (ADB).

Bij Van Hattum heeft de uitzetting er genadeloos ingehakt, vertelt ze. De eerste tijd kon ze zich niet op haar werk concentreren. ,,Als je zoiets meemaakt, voel je je zo’n klein rot stukje wc-papier waar men zijn reet mee schoonmaakt om het vervolgens in de wc-pot te dumpen’’, schrijft ze op Facebook.

Zaterdagmiddag 10 december ging Van Hattum met haar vriend koffie drinken bij Café van Wegen. Na enige minuten kwam café-eigenaar Niek Veerman op hen af. ,,Ik vroeg niets vermoedend om twee koffie. Meneer Veerman wendde zich tot mij met de opmerking ‘wij hebben al eerder afscheid genomen’, en vervolgde na enige seconden: ‘en dat gaan we nu weer doen’, waarbij hij ons, voor de verbaasde ogen van andere klanten, naar de deur geleidde.’’

Onthutst voelden de twee zich in hun eer aangetast. Van Hattum: ,,Wij kunnen ons niet herinneren dat er ooit iets vervelends heeft plaatsgevonden in dit café.’’

Iraanse afkomst

Het feit dat haar vriend van Iraanse afkomst is, was volgens beiden dé aanleiding voor de uitbater om hen eruit te gooien. ,,Wij zijn zonder enige weerstand of discussie vertrokken, omdat we te verbouwereerd waren. Mijn vriend begreep er niets van.’’

Anderhalve week later stuurde Van Hattum een klacht naar het café, waarin ze om opheldering vroeg voor het ‘hondse’ gedrag van Veerman. Hij stuurde een mailtje terug waarin hij spreekt van een vergissing. ,,Wel is het zo dat wij als ondernemer gasten mogen weigeren. Gasten die niet je doelgroep zijn als voorbeeld. Of gasten die zich niet aan de huisregels houden.’’

Veerman stelt in zijn mail dat werken in de horeca mensenwerk blijft. ,,En waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo ook bij mij. Excuus als ik u verkeerd beoordeeld heb. Het is aan u of u nog koffie wilt komen drinken.’’ Hij had gisteren geen behoefte deze reactie toe te lichten.

Van Hattum neemt met deze uitleg geen genoegen. Volgens haar zou het niet moeten kunnen dat een kroegbaas klanten weigert die niet bij zijn doelgroep passen. Voor haar is sprake van discriminatie. ,,Het feit dat ik een buitenlandse vriend heb, was de directe aanleiding voor de genadeloze uitzetting.’’ Ze vindt dat de gemeenteraad hiertegen moet optreden.