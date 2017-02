Utrechtse bibliotheken lenen meeste boeken uit

In Utrecht werden in 2015 bijna 2,5 miljoen boeken en andere producten uitgeleend. Amsterdam en Den Haag zitten tegen de twee miljoen aan, Rotterdam komt nog niet aan de 1,5 miljoen. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van onderwijs, die bibliotheekdeskundige Mark Deckers omgezet heeft in ranglijsten.

Deckers, in 2013 bibliothecaris van het jaar, was destijds al een groot pleitbezorger van een grote, nieuwe bibliotheek voor Utrecht, toen die aan de Oudegracht uit haar jasje groeide. De plannen voor een groot multimediaal centrum op het Smakkelaarsveld sneuvelden toen echter , doordat het plan te duur werd bevonden. In 2018 moet de bibliotheek op de Oudegracht verhuisd zijn naar een veel groter onderkomen in het voormalige postkantoor op de Neude.

Vestigingen

Boeken uitlenen is al lang niet meer de belangrijkste taak van bibliotheken. ,,Als we op een maandagavond 100 mensen over de vloer krijgen die debatteren over een maatschappelijk thema, is dat ook belangrijk'', stelt Van Vlimmeren. Om die reden vindt hij het jammer dat het Smakkelaarsveld niet is doorgegaan. ,,Allereerst, omdat er toch veel geld vermorst is, toen de plannen daarvoor zijn uitgewerkt. Er zouden ook allerlei andere culturele instanties onderdak krijgen en daar is op de Neude geen plaats voor. Maar die plek is weer zo aantrekkelijk dat die partners wel graag allerlei dingen met ons willen gaan organiseren.''