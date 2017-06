Ook Van Zanen lakt zijn nagels blauw

Even voor half twee deze woensdag liet hij de nagels van zijn linkerhand blauw lakken door winkelmedewerkster Marie-Renée Hofland in de pop-upstore op Utrecht Centraal. Daar wordt de hele week actie gevoerd door de Stichting Semmy, de stichting die geld inzamelt voor de behandeling van kinderen met hersenstamkanker.

De kleuren rood, wit en blauw, waar een gemeentewoordvoerder ’s ochtends nog om gevraagd had, bleken helaas niet mogelijk. ,,We hebben geen vlag’’, zegt Marie-Renée, studente communicatiemanagement in Utrecht. Blauw, de kleur van de VVD, was een uitkomst.

Volledig scherm Daarna lakte hij de nagels van de negenjarige Faith Sutherland. © Marnix Schmidt

De burgemeester, die de tien euro voor een flesje nagellak netjes betaalde, beloofde de lak tot vanavond te dragen. ,,Eén hand is wel genoeg.” In zijn agenda staan vanmiddag bezoeken met de algemeen directeur van de VNG Jantine Kriens en met de 100-jarige mevrouw Jansen-Tammer in de wijk Tolsteeg.

,,Het is voor het goede doel. Voor Tijn’’, reageert Van Zanen die z’n ambtsketen speciaal had omgehangen, terwijl de studente met een kwastje zijn nagels lakte. ,,Tijdens Koningsdag laat ik de nagel van één pink weleens oranje of rood, wit en blauw lakken.’’

Quote Het is goed dat de actie hier plaatsvindt. Utrecht is het centrum van kankeronderzoek Burgemeester Jan van Zanen

Na afloop lakte de burgemeester zelf de nagels van Faith Sutherland (9) roze. Van Zanen ging daarvoor op z’n knieën. ,,Ze is gek op nagels lakken’’, zegt haar moeder die foto’s maakte.