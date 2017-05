De voetbalafdeling van Kampong voerde het rookverbod langs de lijn begin dit jaar in en bij de Mixed Hockey Club Fletiomare gaat de sigaret dit najaar in de ban op het complex. Nog eerder beten de hockeyclub en voetbalclub in Abcoude het spits af in de provincie. ,,Wij zijn op dit moment aan het inventariseren hoeveel rookvrije verenigingen er in Nederland op dit moment zijn”, zegt woordvoerder Sanne Stadler van de Hartstichting. „De campagne die recent bij de Hartstichting liep, was overigens gericht op bewustwording. Hiermee wilden we het publiek bewustmaken van het feit dat kinderen gedrag kopiëren en dat volwassenen een voorbeeldfunctie hebben. ‘Zien roken, doet roken’."