Utrechtse defensie staat als een huis: dit jaar pas drie tegengoals thuis

Janssen hoort ietwat verbaasd aan dat zijn ploeg in 2017 slechts drie tegengoals moest slikken in eigen huis. ,,Is dat zo? Het is wel iets Utrechts, vind ik. Ik herinner me dat ik hier als speler van de tegenstander ook nooit graag naartoe ging. Dat we nu in vijf van de zeven duels de nul houden, komt niet uit de lucht vallen. Je verdedigt makkelijker als je druk op de bal hebt. Je ziet het de laatste twee duels. We spelen met Yassin Ayoub ‘op 6’, een echte voetballer, maar we komen defensief niet méér onder druk dan in wedstrijden waar op die plek een verdedigende middenvelder loopt.’’



Durven voetballen is de beste verdediging, zegt de Utrechtse captain. ,,Als tegenstanders geen vat op ons spel krijgen, sta je sterk. Onze trainer hamert er altijd op: wil je succes halen, dan is consequent verdedigen de basis. Hoe je dat doet? Dan kom je toch uit bij enorme clichés: iedereen moet zijn taken uitvoeren, de organisatie moet staan. Lukt dat, dan kom je een heel eind.’’