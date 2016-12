Utrechtse fietsenstallingen vaker vol in 2016

De Vredenburgstalling naast het muziekcentrum TivoliVredenburg is de intensiefst gebruikte fietsenstalling van de binnenstad. Deze stalling was dit jaar al 70 keer vol. De stalling onder het stadhuis was nog geen één keer vol.



Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk is tevreden met de hoge bezettingsgraad van de Vredenburggarage. "Een goed resultaat, mede doordat op de relatief steile opgang een rolbandsysteem is geplaatst en de achteringang en uitgang naar het Vredenburgplein naar behoren functioneren.''



De vijf openbare en vier pop-upstallingen in Utrecht zijn het afgelopen jaar allemaal overgestapt op het digitale toegangssysteem met barcodes.



Dit nieuwe check-in-check-outsysteem brengt de bezetting van de stallingen overzichtelijker in beeld en met die gegevens kan ook sneller worden geschakeld naar de digitale verwijsborden in de stad (P-route Fiets). Daarop wordt aangegeven in welke stalling hoeveel plekken vrij zijn.



Groei

De capaciteit van de fietsenstallingen in de Utrechtse binnenstad groeit komend jaar nog sterk. Onlangs opende de stalling Laag Catharijne, met 2.350 plaatsen. Deze stalling is nuttig omdat hij vlak bij TivoliVredenburg ligt en als enige ook plek heeft voor 31 scooters.



Daarnaast opent in 2017 de grootste fietsenstalling van de wereld op het Stationsplein haar deuren. Daar kunnen 12.500 fietsen terecht. Volgend jaar zijn er in de binnenstad dan ongeveer 20.o00 plaatsen in openbare fietsenstallingen. In dit aantal zijn de fietsenklemmen op straat niet meegerekend.



In gebruik

Uit de rapportage blijkt dat alle binnenstadsstallingen op zaterdagen en zondagen het intensiefst in gebruik zijn, met een gemiddelde bezetting van 80 procent op de piekmomenten.



De stallingen Vredenburg en Stadhuis hebben ook een avondpiek op donderdag, vrijdag en zaterdagavond.