Utrechtse fietsposters zijn een wereldhit

De afgelopen drie jaar fotografeerde hij zo’n tweeduizend fietsen in de binnenstad van Utrecht. De posters die Martin Minjon daarvan maakte, hangen deze zomer in het provinciehuis van Utrecht. Rijk wordt hij er niet van, gelukkig van de vele contacten die hij opdoet en van de positieve reacties die hij krijgt des te meer.

Het idee voor een poster ontstond toen hij zo’n drie jaar geleden op de Oudegracht een bakfiets fotografeerde waaraan langspeelplaten waren gehangen. ,,Als muziekliefhebber en vinylverzamelaar moest ik daarvan een foto hebben”, legt Martin uit. Ineens viel hem op hoeveel kleur fietsen aan het straatbeeld geven. Engelse vrienden vonden de fietsfoto’s geweldig en toen ook een eigenaar van een posterwinkel zich enthousiast toonde, zag hij nieuwe mogelijkheden.

Martin selecteerde zijn mooiste creaties, verzon een originele toevoeging (het woord ‘Holland’ vormgegeven door verkeersborden) en een succes was geboren. De posters verschijnen in gelimiteerde, genummerde en gesigneerde series in zeven-kleurendruk en kleurvaste inkt.

Trots

Martin, voormalig jongerenwerker en manager van popgroepen, woont in Nieuwegein, maar is een geboren Utrechter. Hij is er trots op dat hij met zijn fietsfoto's bijzondere Utrechtse exposities heeft gehad in onder meer het Stadskantoor van de gemeente en bij het Utrechts Archief. Het Utrechts Archief kocht zelfs twee fietsposters voor opslag in hun bomvrije kluis, een soort tijdcapsule voor in de toekomst. Ook hangt inmiddels een aantal ingelijste exemplaren in de faculteit rechten, het bestuursgebouw van de universiteit, de Fietsersbond en diverse fietswinkels.

Interviews over Martin’s fietsposters verschenen in landelijke bladen. Zijn posters werden een 'wereldhit' genoemd. ,,En dan vinden mensen de posters ineens nog veel interessanter.” Doordat de start van de Tour de France in Utrecht was, kwam er nog meer aandacht. Een interview voor RTV Utrecht volgde en het VVV en het souvenirwinkeltje vlak bij de Dom gingen zijn posters verkopen. Daardoor werden de posters ook door toeristen gekocht en gingen ze de hele wereld over. Dat mensen iets kopen dat hij zelf heeft gecreëerd heeft, vindt Martin ‘geweldig’.

FC Utrecht

Toen de supportersvereniging van zijn cluppie FC Utrecht hun eerste fietstoertocht organiseerde, maakte Martin daar in opdracht een speciale poster voor. Daarvoor ging een heuse FC Utrecht fiets op de foto. Een fiets met daarop ‘Number 4’, het shirtnummer van de overleden FC Utrecht speler David di Tomasso. Elke deelnemer aan de fietstoertocht kreeg een poster, onder wie Mark van der Maarel en oud spelers Alje Schut en Leo van Veen.

Ook bijzonder is de opdracht van het fietsverhuurbedrijf Fietspunt. ,,De eigenaar vond de fietsposters prachtig en vroeg of ik voor hun nieuwe brochure zes nieuwe huurfietsen wilde fotograferen. Die foto’s vielen zo in de smaak dat ze binnenkort, levensgroot, op twee vrachtwagens van Fietspunt worden geprojecteerd.

Een paar weken geleden zijn er ook ansichtkaarten van zijn creaties op de markt gebracht. Verder loopt er deze maand een expositie bij Art Gallery Muntplein in Nieuwegein en heeft Martin een presentatie bij de Classico Giro op zondag 21 mei in De Uithof. In juli en augustus volgt de expositie in het Provinciehuis van Utrecht. Martin: ,,Het gaat wel goed met mijn fietsposters geloof ik.”