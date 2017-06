Utrechtse fietswegenwacht kan bijna alles, behalve een auto wegslepen

VideoUtrecht heeft sinds vandaag een fietswegenwachter. Mensen met auto- of motorpech of een lekke fietsband worden in de binnenstad sneller geholpen. En de monteur kan bijna alles. Alleen het wegslepen van kapotte auto wordt lastig.

Volledig scherm Pim Scholtens, de eerste Utrechtse wegenwacht per fiets, geeft uitleg over de inhoud van zijn bakfiets. Foto Marnix Schmidt © Marnix Schmidt

Na Amsterdam en Den Haag hebben Utrecht en Rotterdam nu ook een wegenwachter op de fiets. De proef in Amsterdam en Den Haag was een succes. Nu rijdt Pim Scholtens als een trotse pauw door de stad. ,,Er kwamen twee nieuwe modellen en ik hoopte op deze. Deze fiets is stoer. Ik heb er veel zin in.''

Quote De fiets zie ik als een uitdaging. We zijn sneller bij de klant ANWB'er Pim Scholtens

Scholtens verruilt een aantal malen de bus voor de fiets. Hij heeft straks vier collega-fietsers. ,,Ik werk nu zeven jaar voor de ANWB. De fiets zie ik als een uitdaging. We zijn sneller bij de klant. Als ik met de bus van de ene kant van de stad naar de andere kant moet rijden, kost me dat in de spits snel drie kwartier, met de fiets ongeveer tien minuten.''

Uitstoot

Naast de snelheid telt ook het milieu voor Scholtens. De fietskar van ongeveer 100 kilo wordt voortgedreven door een batterij. ,,We hebben net voor het eerst een stukje gefietst. Fietsen geeft geen uitstoot, beter voor de lucht. Het was wel even wennen. Aan de voorkant zitten twee wielen en je kunt daardoor gemakkelijker bochten nemen. Dan moet je wel enige vaart hebben. Ik moest tussen twee paaltjes door en toen dacht ik wel even: 'Past dat wel?'. Het ging goed.''

In de fietskar zit alles wat ook in de wegenwachtbus zit. Scholtens kan alle reparaties uitvoeren die hij normaal gesproken met de bus uitvoert. Zelfs rekeningen kan hij printen. ,,Alles heb ik bij me. Alleen geen accu's. Ik kan accu's wel opladen, maar niet vervangen. Mogelijk gaan we nog ergens in de stad een paar accu's stallen zodat we die snel kunnen halen. Ik heb een krik, sleutels, eigenlijk alles. Alleen in minder grote aantallen.''

Scholtens is niet echt een fietser. Hij rijdt wel eens naar de stad, maar veel meer niet. ,,Ook dat zal even wennen zijn. Collega's rijden veertig kilometer op een dag. Misschien moet een klant aan het einde van de dag iets langer wachten, omdat ik wat vermoeider ben'', lacht Scholtens. ,,Maar ik kan niet wachten. Ik mag pas volgende week donderdag op de fiets weg, maar morgen rijdt een collega al door de stad. Het is een mooie aanvulling op wat we al op de weg hebben.''

Voor mensen die in de bittere kou op hulp van de wagenwacht hopen: de wegenwachtfietser komt niet. ,,Dit is seizoensgebonden werk...''