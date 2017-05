Utrechtse gemeenten moeten bijspringen voor eigen parkeerdienst

Vijf Utrechtse gemeenten moeten mogelijk vele euro’s bijbetalen om hun parkeerdienst ParkeerService in de benen te houden. Het samenwerkingsverband uit Amersfoort verkeert in financiële en bestuurlijke problemen.

ParkeerService voert het parkeerbeheer voor zestien gemeenten uit, waaronder Nieuwegein, IJsselstein, Zeist, Amersfoort, Woerden en het Gelderse Nijkerk. Ze regelt de parkeervergunningen, onderhoudt parkeergarages en leegt parkeermeters.

Verlies

Maar de dienst lijdt al voor het tweede jaar op rij verlies. In 2015 was dat bijna 200.000 euro, en dat liep vorig jaar op tot 600.000 euro. Volgens de huidige interim-bestuurder Jan Dirk Nijkamp komt dat omdat de berekende kostprijs voor de gemeenten nooit is gecorrigeerd naar inflatie. Bovendien werden de tarieven in 2015 ook nog eens verlaagd.

,,Niet voor niets hebben de Raad van Commissarissen en de leden medio 2016 ingegrepen”, zegt Nijkamp daarover. In augustus van dat jaar werd oprichter en directeur John van Dijk aan de kant geschoven, samen met de manager operations. Onlangs is er een vacature uitgeschreven voor een nieuwe vaste kracht.

Begroting

Ook dit jaar dreigde er een substantieel tekort op de begroting. De dienst moet daarom reorganiseren en de gemeenten zijn gevraagd eenmalig mee te betalen aan die reorganisatiekosten. Hoeveel dat per gemeente zal zijn, wordt in juni bekend. Ook wil de dienst investeren, in bijvoorbeeld een grotere centrale meldkamer die nu nog te klein is voor alle aangesloten gemeenten, maar daarvoor heeft ze momenteel te weinig geld in kas. Daarom betalen de gemeenten het derde en vierde kwartaal dit jaar vooruit.

Met een nieuw verdienmodel moet de dienst uiteindelijk weer gezond worden. Nijkamp: ,,Zodat we nog meer in dienst staan van de parkeerders zelf. Nu hebben we eigenlijk twee klantengroepen: de gemeenten die bij ons afnemen, en de parkeerders.”

Of die laatste groep de financiële problemen bij ParkeerService in de portemonnee gaat merken, is nog niet duidelijk. Gemeenten bepalen zelf of ze de extra kosten in hun eigen begroting opvangen of dat doorberekenen in de parkeertarieven. ,,Maar ik ga er niet vanuit dat dat laatste gebeurt”, zegt Nijkamp.

Groei

Volgens verkeerswethouder Lappee van IJsselstein is het achterliggende probleem van de coöperatie dat deze de afgelopen jaren te hard gegroeid is. ,,In het voorjaar van 2016 werd duidelijk dat de organisatie hier onvoldoende in was meegegroeid en er niet goed op was ingericht. Dit had een negatief effect op de resultaten van de bedrijfsvoering”, schreef hij aan de gemeenteraad van IJsselstein.

Het Nieuwegeinse VVD-raadslid Marco Diekstra heeft inmiddels vragen gesteld aan zijn college van b en w. ,,Ik weet niet welke verdeelsleutel voor de extra kosten ze gaan gebruiken. Maar als ik in de markt hoor dat bijvoorbeeld de gemeente Nijkerk, met negentien parkeermeters op straat, 90.000 euro extra zou moeten betalen, dan houd ik mijn hart vast voor Nieuwegein, met drie parkeergarages en alle parkeermeters in beheer bij ParkeerService”, zegt hij.