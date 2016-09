Utrechtse Heuvelrug aast op titel mooiste natuurgebied van het land

Gestolen BMW bij woningoverval De Bilt in brand gestoken

15:11 Bij de woningoverval aan de Holle Bilt in De Bilt, gistermorgen, hebben de drie daders een BMW buitgemaakt die op het terrein stond van de eigenaar. De bewoner en zijn echtgenote waren daarna opgesloten in hun woning. De eigenaar was gewond geraakt bij de overval en moest met de ambulance naar het ziekenhuis. Volgens zijn zoon, die na de overval naar huis kwam, ging het echter goed met zijn vader.