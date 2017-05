Utrechtse Heuvelrug komt negen ton tekort

De afgelopen periode had gemeente een aantal financiële tegenslagen, melden burgemeester en wethouders. Zo viel door een wetswijziging rond asbestverwijdering de sloop van het oude Revius Lyceum in Doorn drie ton duurder uit dan verwacht.

Ook werd Utrechtse Heuvelrug geconfronteerd met hogere pensioenlasten voor ambtenaren. Hoewel het Rijk die kosten doorgaans compenseert, heeft de gemeente voor de zekerheid vast 425.000 euro gereserveerd. Daarnaast is het leerlingenvervoer kostbaar: 64.000 euro per jaar. Wethouder Gerrit Boonzaaijer: ,,Dat was afgelopen jaar gunstig aanbesteed, maar zal de komende jaren duurder worden.’’

De afgelopen jaren worstelde Utrechtse Heuvelrug vaker met tekorten in de begroting. In 2011 moest de gemeente vijf miljoen bezuinigen en in 2015 anderhalf miljoen euro. Vorig jaar leek het eindelijk weer rustig, in september sprak Boonzaaijer zelfs van ‘een gezonde financiële balans, met ruimte voor groei en ontwikkeling’.

Sturen

Boonzaaijer: ,,We zijn blij dat we nu al weten dat er rood onder aan de streep staat. We zijn er op tijd bij om dit te kunnen sturen.’’