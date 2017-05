Utrechtse Heuvelrug tot aan verkiezingen verder met drie wethouders

Buurman redt twee meisjes uit huis in Driebergen en blust brand

20 mei Een buurman heeft vandaag twee meisjes van zolder gered in een huis aan De Hermelijn in Driebergen-Rijsenburg, nadat de afwasmachine op de begane grond in brand stond. Vervolgens heeft hij de brand zelf kunnen blussen, waardoor de brandweer onverrichter zake weer naar de brandweerkazerne is gegaan.