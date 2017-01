Utrechtse introductietijd duurt voortaan een dag langer

,,We groeien enorm, het aantal studenten neemt toe. Andere steden hebben ook vaak vijf introductiedagen. Daar konden we ook niet meer achterblijven. Bovendien is het de twintigste editie van de UIT en dus ook een beetje een jubileum,” licht Myrtel Catshoek van het UIT-bestuur toe. ,,We willen meer met cultuur doen, waarvoor we de samenwerking zoeken met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. En de UIT heeft nu nog vooral een feestimago. Daar willen we meer de informatieve kant en het studeren zelf aan toevoegen.”