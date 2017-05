Utrechtse IS-ganger Behzad R. vandaag berecht

Behzad R. (27) wordt onder meer verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag en deelname aan een terroristische aanslag. Toen hij op 14 april vorig jaar werd aangehouden op het centraal station van Utrecht , had hij een vliegticket voor Syrië op zak, veel contant geld en informatie over het jihadistische gedachtengoed.

De vader van R. tipte de politie toen hij er achter kwam dat zijn zoon richting Syrië vertrok. Na zijn arrestatie volgde een huiszoeking in het ouderlijk huis. Na het uitlezen van tientallen chatgesprekken bleek dat R. al enkele jaren jaren aan het radicaliseren was. Hij was veelvuldig actief op sociale media. Hij schreef bijvoorbeeld tweets waarin hij de onthoofding door IS van een Britse hulpverlener prees. Tijdens eerdere zittingen kwam ook naar buiten dat hij contact had met een IS-strijder, die instond voor zijn komst.