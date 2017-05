Utrechtse jazzgrootheid Gijs Hendriks overleden

De Utrechtse jazzsaxofonist en componist Gijs Hendriks is zondag in Utrecht overleden. Hendriks werd 79 jaar.

Hendriks was onder meer oprichter van jazzpodium SJU en speelde met grootheden als Johnny Griffin en Nina Simone. Hij groeide op in Wijk C en begon zijn professionele carriere als muzikant in een club voor Amerikaanse soldaten in Frankfurt.

Daarna speelde hij in Nederland onder meer met de bigband van Boy Edgar en was daarna leider van enkele eigen groepen. Als muzikaal leider won hij in 1972 de Wessel Licken Prijs, in 1978 de cultuurprijs van de stad Utrecht en in 1978 de Vara Jazz Award.