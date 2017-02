Utrechtse jongeren zorgen voor buren in ruil voor goedkope studio

Place2BU is een project van de woningcorporaties Mitros en Portaal. Het is de bedoeling dat de drie doelgroepen met elkaar een buurtgemeenschap gaan vormen, aldus een woordvoerster vrijdag.

De jonge huurders kunnen zich vanaf vrijdag inschrijven voor een studio van 21 vierkante meter in een van de vier woongebouwen in de Utrechtse uitbreidingswijk Leidsche Rijn. In een sollicitatiegesprek moeten ze vertellen wat ze voor hun buren willen doen. Per gang van achttien tot dertig studio's worden twee jonge huurders aangewezen die een extra oogje in het zeil moeten houden, de zogenoemde 'gangmakers'.