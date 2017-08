Utrechtse lobby voor Vuelta eert Alberto Contador met speciaal Stijl-shirt

Alles is anders in Leidsche Rijn

14:24 Kent u dat lichte gevoel van teleurstelling dat, wanneer u terugkomt van een paar weken vakantie, alles er nog precies hetzelfde uitziet? Uw buren hebben nog steeds dezelfde auto en ook de huizen in de straat zien er nog hetzelfde uit. Als alles nog precies hetzelfde is, botst dat met mijn ‘anders-energie’, waar ik altijd mee volgetankt terugkom. Want, op vakantie is alles anders; het landschap, het eten, maar ook de manier waarop je met elkaar omgaat als gezin.