Utrechtse milieuzone krijgt definitief groen licht van rechter

Volgens de rechter heeft het Utrechtse college van b en w het besluit om een milieuzone in te stellen voor het binnenstadsgebied goed afgewogen. Daarbij hoeft ‘de absolute noodzaak van een verkeersbesluit niet te worden aangetoond’, aldus de Raad, en maakt het dus niet uit of de milieueffecten mogelijk marginaal zijn. Het is voldoende dat het milieubelang wordt gediend en dat het gemeentebestuur inzichtelijk maakt hoe de belangen, voor en tegen de milieuzone, tegen elkaar zijn afgewogen. Net als de lagere bestuursrechter eerder zegt de Raad nu dat de milieuzone onderdeel uitmaakt van een groter pakket maatregelen om de luchtkwaliteit in Utrecht te verbeteren. Elke maatregel op zichzelf hoeft daarom niet per se te leiden tot een significant groot effect.