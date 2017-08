Utrechtse molen staat nog een jaar stil

Toen & Nu: Feest op Domplein

12:26 Volgende week zaterdag wordt het nieuwe Domplein feestelijk geopend. Een housewarming eigenlijk, want dat was de ambitie: van het saaie, dooie, altijd winderige Domplein de huiskamer van de stad maken. Dat was al aardig gelukt en nu is er dus ook een nieuwe vloer gelegd.