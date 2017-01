Utrechtse moskee Omar Al Farouq heeft deuren nog open

Naar aanleiding van de aanslag in Quebec, afgelopen nacht, brachten vier moskeeën een statement uit waarin staat dat de deuren dichtblijven in verband met de veiligheid. De gesloten deuren moeten voorkomen dat mensen met kwade bedoelingen kunnen binnendringen.



Bezoekers en vrijwilligers van de moskee hebben echter geen idee. ,,De deuren blijven open.'' De voorzitter van de moskee zit in het buitenland en is onbereikbaar.



De moskee bracht het statement uit met drie andere moskeeën in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De moskeeën doen dit omdat ze zich ernstige zorgen maken over de veiligheid van de bezoekers na de bloedige aanslag op een moskee in het Canadese Quebec. Een woordvoerder spreekt van een rigoureuze maatregel, omdat de gebedshuizen juist altijd open willen staan voor iedereen.



Naast de Utrechtse moskee gaat het om de As-Soennah Moskee in Den Haag, de Essalammoskee in Rotterdam en de Blauwe Moskee in Amsterdam. De moskeebesturen hebben vandaag gezamenlijk spoedberaad gevoerd, waarop ze tot de veiligheidsmaatregel hebben besloten.



Bezorgd

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) gaf eerder vandaag al aan diep geschokt te zijn door de aanslag. ,,Wij maken ons ernstige zorgen over de veiligheid van moskeeën in Nederland en wij roepen de moskeeën op meer waakzaam te zijn richting de verkiezingen. Meer preventieve veiligheidsmaatregelen zijn de aankomende maanden gewenst", aldus woordvoerder Said Bouharrou.



De te nemen maatregelen zouden onder meer moeten bestaan uit camerabeveiliging en rondjes door de wijk, zo meldt Bouharrou. Komende maand presenteert de RMMN samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een convenant, waarin de concrete maatregelen voor het beveiligen van moskeeën vorm krijgt.