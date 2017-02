Utrechtse ontwerpster wint Bijenkorfwedstrijd

De jury, bestaande uit inkopers van de Bijenkorf, vond haar ontwerpen eigentijds en commercieel. ,,Er is een diversiteit in ontwerp en productvormen (tasjes, kussens, sjaals)." De Bijenkorf organiseerde de competitie in het kader van de landelijke campagne A She Story. Eind februari liggen de producten van De Vor in het warenhuis. Ze dingt ook mee in de landelijke wedstrijd voor een plekje in de webshop.