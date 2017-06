Utrechtse ouderen breien gezamenlijke deken tegen eenzaamheid

Symbolisch

Twee van de hardwerkende dames, Gerda Kraaijenbrink en Riek Baron, raken tijdens het breien met elkaar aan de praat over waarom ze meedoen: ,,Je zal maar alleen op je kamer zitten omdat je ziek bent of geen kinderen en man hebt. Of als ze niet meer langskomen, dat is vreselijk zielig. Ik moet er niet aan denken”, vindt mevrouw Baron. ,,Ik vind het wel een leuke middag zo, het is gezellig en de symbolische waarde is mooi”, legt mevrouw Kraaijenbrink uit. ,,We zullen breien!”, stemt mevrouw Baron vastberaden in.