Utrechtse politiek baalt van Tourtekort

Risico's bij Vuelta

Ook Sander van Waveren (CDA) vindt dat de gemeente de risico's bij de Vuelta beter moet afbakenen. ,,We gaan nu twee keer nat. De Tour was een mooi feest, maar dit geeft een vervelende nasmaak. Bij een volgende begroting moeten we scherper letten op de spreiding van de risico's. Dat geldt wat mij betreft voor alle evenementen die de gemeente samen met bedrijven organiseert. De lusten en de lasten delen.''



Steven de Vries van GroenLinks vindt het onverteerbaar als voor de Vuelta opnieuw een 'forse klap gemeenschapsgeld' wordt overgemaakt. ,,We moeten leren van dit tekort en veel kritischer naar de begroting kijken van een eventuele Vuelta, en niet meer blind achter een plan aanlopen.''



GroenLinks vond de verdeling van de kosten van de Tourstart (50 procent overheid, 50 procent bedrijfsleven) al uit balans. ,,De balans is achteraf nog meer zoek geraakt.''



Jony Ferket (D66) denkt dat het college van b en w de eindafrekening van de Tour te vroeg heeft opgemaakt. ,,Je ziet altijd dat er achteraf nog kosten komen.'' Ferket is nog steeds voorstander van het binnenhalen van de Vuelta. ,,Zo'n evenement geeft veel energie aan de stad, maar we moeten extra kritisch zijn op de kosten voor de stad.''