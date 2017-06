Utrechtse PvdA wil onveiligheid pand alFitrah aanpakken

De Utrechtse raadsfractie van de PvdA wil dat het stadsbestuur in actie komt om een eind te maken aan de onveilige situatie in het gebouw van de salafistische organisatie alFitrah. Raadslid Bülent Isik gaat daar deze week vragen over stellen.

Zaterdag publiceerde deze krant foto’s van het pand en vertelde de eigenaar over zijn zorgen over de veiligheid van de bezoekers. Zo is het pand nu onverzekerd, omdat geen verzekeraar het pand wil verzekeren. De PvdA wil dat het college het pand in Overvecht laat inspecteren en indien nodig maatregelen neemt om de veiligheid te garanderen.

Raadslid Bülent Isik: ,,Ik wil van het stadsbestuur weten of het bereid is een inspecteur naar het gebouw te sturen. Als er sprake is van een misstand of een onveilige situatie, dan moeten de pandeigenaar en de gebruiker worden aangespoord hier iets aan te doen.” Ook wil Isik dat een eventueel inspectierapport naar de gemeenteraad wordt gestuurd. ,,Bezoekers van alFitrah moeten er van uit kunnen gaan dat het veilig is in het pand,” aldus Isik.

Uitspraak

Dinsdag doet de rechter uitspraak in de faillissementsaanvraag van alFitrah. Het faillissement is aangevraagd omdat pandeigenaatr We Do Projects en de vorige eigenaar geld tegoed hebben. In het geval van We Do Projects gaat het om ruim 53.000 euro: de huursom die voor 1 april 2017 betaald had moeten worden. De voormalige pandeigenaar krijgt nog 25.000 euro van de organisatie van imam Suhayb Salam. Beide bedragen zijn door de voorzieningenrechter bekrachtigd.