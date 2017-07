Utrechtse raad trapt af met bitterballengate

Ook Nieuwe Koekoekstraat wordt geen 'leefstraat'

5 juli Ook de Nieuwe Koekoekstraat in Utrecht wordt deze zomer geen 'leefstraat'. Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk ziet wel in dat de bewoners van de straat het erover eens zijn hoe die een succes kan worden. Of er voldoende draagvlak in de rest van de buurt is zegt zij niet te kunnen vaststellen. Daarom staat zij de leefstraat niet toe.