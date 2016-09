Utrechtse ramkrakers gepakt in Dwingeloo

De mannen drongen rond drie uur een supermarkt binnen door de deur te forceren. Daarna probeerden ze de pinautomaat open te breken, maar dat is niet gelukt.



Daarop ging het drietal er vandoor in een donkere Audi. De politie zette de achtervolging in en schoot daarbij enkele keren op de banden van de auto. Bij de A28 ter hoogte van Spier, zo'n tien kilometer verderop, werd de auto tot stoppen gedwongen.



In een boom

Eén van de drie inzittenden kon meteen worden aangehouden, de andere twee gingen er te voet vandoor. De tweede verdachte werd gevonden in een boom vlakbij de snelweg. Ook hij is aangehouden. De derde man is nog voortvluchtig. De mannen die vastzitten zijn een 38-jarige Utrechter en een 31-jarige man uit Nieuwegein.



Of ze deel uit maken van de inmiddels beruchte Audi-bende uit Utrecht en omgeving, wordt nog onderzocht. De auto is meegenomen naar het politiebureau.



De Audi-bende bestaat uit een groep jonge mannen van voornamelijk Marokkaanse afkomst die het vooral gemunt hebben op geldautomaten in Duitsland en België, die nog niet zo goed beveiligd zijn als die in Nederland. De dieven, veelal uit Utrecht, stelen snelle Audi's om na de kraak weer mee naar Nederland te vluchten. Ook probeert een deel van de ramkrakers mobiele automaten in supermarkten open te breken.