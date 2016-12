Utrechtse regisseur Robert Jan Westdijk 'peilt' zijn film in de bioscoop

Waterboys gaat over een vader en zijn zoon van wie bij beid de relatie op knappen staat. Ze reizen samen naar Schotland en komen daar onder meer terecht bij een concert van The Waterboys, een Schotse band die in de jaren 80 hits scoorde met The whole of the moon en Don't bang the drum. De vader in de film is een groot fan van de band, net zoals de regisseur dat in de jaren 80 was. ,,Maar toen heb ik de band nooit live gezien. Pas in 2012, nota bene in de Rode Doos in Utrecht, zag ik ze voor het eerst optreden. Dat is blijkbaar onbewust blijven hangen. Toen ik het scenario voor deze film ging schrijven, wist ik het zeker: The Waterboys móeten erin.''