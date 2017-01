Utrechtse scholen door voor Nationale Onderwijsprijs

De Onderwijsprijs van Utrecht, georganiseerd door het Instituut Nationale Onderwijs Promotie, werd gisteravond uitgereikt in het Provinciehuis. Basisscholen De Klimroos en Apollo 11 wonnen samen met MAVO Tien met een project op het gebied van '21st century skills', vaardigheden die kinderen nu leren om in deze eeuw mee te kunnen met innovaties en de veranderende arbeidsmarkt. Kinderen van groep 7 tot en met de tweede klas bouwen samen bijvoorbeeld een robot of organiseren een festival. ,,Op vele plekken in Nederland zijn contacten ontstaan tussen basis- en voortgezet onderwijs, maar deze drie scholen lopen ver voor de troepen uit," aldus de jury.

Stick Togetherdag

Mytylschool Ariane de Ranitz won met haar Stick Togetherdag, die ze samen met de Daltonschool Rijnsweerd, Cals College IJsselstein en Unic Utrecht jaarlijks organiseert. Leerlingen, met of zonder beperking, ervaren op een sport- en speldag elkaars mogelijkheden.



,,De jury is bijzonder gecharmeerd van dit project. Het is niet alleen in het belang van de kinderen uit het speciaal onderwijs, ook de 'normale' leerlingen doen bijzondere levenservaringen op," schreef de jury over dit project.



De twee winnaars maken nu kans op de Nationale Onderwijsprijs die in maart wordt uitgereikt door het ministerie van Onderwijs. Daar kunnen ze 7000 euro en een bronzen beeld winnen.De Da Costaschool in Utrecht en de Willibrordusschool in Breukelen wonnen respectievelijk de tweede en de derde prijs. Hetzelfde gold voor Accent Praktijkonderwijs uit Amersfoort en het Revius Lyceum in Doorn.