Utrechtse serieverkrachter krijgt ook in hoger beroep 16 jaar cel

Toen en Nu: sinds 1926 met bloemenstal op het Janskerkhof

13:05 Ergens in de jaren 30 is de oude foto gemaakt. Op z'n vroegst in 1935, op z'n laatst 1940. Bij het Utrechts Archief weten ze het niet precies. De maker is niemand minder dan F.F. van der Werf.