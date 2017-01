Utrechtse serieverkrachter laat kans op laatste woord schieten

Gerard T. krijgt vandaag de mogelijkheid zijn 'laatste woord' uit te spreken, maar de verdachte en advocaat hebben al laten weten dat ze niet bij de zitting aanwezig zijn. T. heeft nog nooit een woord gezegd in de rechtszaal. Om 14.00 uur wordt definitief duidelijk of dat zo blijft.

Volgens de advocaat-generaal is T. een man die alleen aan zichzelf en zijn eigen lusten denkt. Hij is ,,vernederend,respectloos en dreigend'' omgegaan met zijn slachtoffers van 16, 27 en 28 jaar. Een meisje werd door de Nieuwegeiner ontmaagd, aldus het OM.

Hoger beroep

De man uit Nieuwegein kreeg eerder van de rechtbank in Utrecht een celstraf van 16 jaar opgelegd, voor vier verkrachtingen. T., vond dat hij geen eerlijk proces heeft gehad en stapte daarom naar het gerechtshof in Arnhem. T. is bestraft voor verkrachtingen in 1995, 1996 en 2001.

De advocaten stellen dat er in de loop van twintig jaar zoveel kleine en grote fouten in het onderzoek zijn gemaakt, dat van een eerlijk proces geen sprake meer kan zijn. Dat was ook de reden dat de verdachte naar het hof in Arnhem stapte, alhoewel hij nooit vrijwillig naar de behandeling van zijn eigen beroepszaak is gekomen.