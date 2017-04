Utrechtse sportclubs weigeren contract met gemeente te tekenen

Het gaat om acht van de vijftig buitensportverenigingen die niet willen tekenen. Ze tekenen niet omdat er een forse huurverhoging zit aan te komen voor het gebruik van de gemeentelijke velden en opstallen. Welke acht verenigingen niet willen tekenen, kon de gemeente gisteren niet zeggen.

In de gebruiksovereenkomst tussen gemeente en clubs staan onder meer afspraken over het onderhoud en gebruik van de velden en kleedkamers. Ook over de betalingen en de termijnen waarin dat moet gebeuren, zijn in de gebruiksovereenkomst afspraken gemaakt. Maar bedragen staan er nog niet in vermeld, omdat de tarieven nog inzet zijn van overleg tussen gemeente en clubs.

Tarieven

Het nieuwe tarievenbeleid betekent voor met name grote verenigingen, die veel velden huren, stijgingen van 30 tot 45 procent. Kampong, de grootste sportvereniging van Utrecht, becijferde al dat ze dan jaarlijks 18.000 euro meer huur aan de gemeente moet overmaken. Niet alleen Kampong, maar ook andere grote clubs, zoals Hercules en Sporting ’70 maakten bezwaar tegen het nieuwe tarievenstelsel van de gemeente.

De gemeente heeft daarop besloten om het besluit over de nieuwe tarieven uit te stellen tot na de zomer. Dit om alle verenigingen en vooral zichzelf de tijd te geven nog eens alle getallen op een rijtje te zetten.

Toch willen dus nog acht sportclubs voor die tijd niet tekenen voor de nieuwe gebruiksovereenkomst. ,,Ze maken een koppeling met de besluitvorming over het nieuwe tarievenbeleid, maar die koppeling is wat ons betreft niet van toepassing’’, zegt gemeentewoordvoerder Matthijs Keuning. ,,De nieuwe tarieven staan nu nog niet hierin, daar wordt nog over gesproken.’’