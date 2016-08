Utrechtse studente ontwerpt gids voor mensen in moeilijke situatie

,,Van een jonge kankerpatiënt hoorde ik dat sommige vrienden wegbleven toen hij ziek was. Dat vond hij heel moeilijk. Dat hij niet meer mee kon gaan voetballen is niet zo gek, maar hij had het wél heel leuk gevonden als ze bij hem thuis voetballen waren komen kijken.'' Lotte Rensen, 29 jaar, uit Amsterdam, kreeg de inspiratie toen haar vriend ziek werd en ze zag hoe lastig het voor hem en zijn vrienden was erover te praten. Ze ontwierp een handleiding met daarin handvatten hoe om te gaan met de vriend of vriendin, de buurman of andere bekende die opeens patiënt is geworden.

Grenzen De zieke moet de handleiding zelf afmaken en dingen invullen. Bijvoorbeeld waar hij (of zij) tijdens de ziekte liever niet over praat; dingen die hij niet meer wil of kan doen; wat leuk is om samen te doen en wat lekker is om mee te brengen bij een bezoek. Voor haar afstudeerproject, voor de master Crossover Creativity van de HKU, deed Rensen onderzoek. Ze sprak met patiënten en hun naasten. ,,Ik hoorde dat het psychosociale aspect van hun ziekte heel moeilijk is voor de meeste mensen. Voor de patiënten is het moeilijk om hun grenzen aan te geven, de naasten zijn bang te kwetsen.''

Overprikkeld

Er zijn al apps die patiënten kunnen helpen in de communicatie met hun omgeving, maar Rensen leerde uit haar gesprekken dat digitale communicatie niet het beste werkt. ,,Mensen gaven aan dat er al zoveel online is, dat ze soms overprikkeld raken. Er is weerstand tegen al dat digitale contact. Dus is mijn handleiding is analoog.''



Op Rensens site handinhandleiding.nl is de gids te downloaden. Die past op een A4'tje en is met de hand of digitaal in te vullen. Enige vereisten zijn een printer en een schaar. Deze versie bedacht Rensen voor kankerpatiënten. ,,Ik mag het idee binnenkort presenteren op een bijeenkomst van alle universitaire ziekenhuizen, zodat zo veel mogelijk patiënten de gids leren kennen. Maar ik wil de gids ook gaan maken voor andere groepen. Ik kan me voorstellen dat de gids ook werkt voor mensen met een burn-out, of voor homoseksuelen die net uit de kast gekomen zijn.''