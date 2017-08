Utrechtse studenten krijgen collegakaart op smartphone

Huizenprijs wordt steeds vaker overboden

8:21 De woningmarkt is weer flink aan het opwarmen. Prijzen stijgen sneller en biedingen op of boven de vraagprijs komen vaker voor. Sterker nog: in de laatste 15 jaar werd er niet zo vaak overboden als nu. En dat is niet best, aldus onderzoeksbureau Calcasa. 'Deze indicatoren kunnen wijzen op oververhitting van de woningmarkt.'