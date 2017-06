Utrechtse Tara Scally bij honderd duurzaamste jongeren

Het is voor het vierde jaar dat deze lijst (de DJ100) verschijnt. Hij is samengesteld door ervaren prominenten op het gebied van duurzaamheid: hoogleraar Jan Rotmans, Willem Ferwerda (#1 Trouw Duurzame 100), Aouatif Tawfik (Sustainability Manager Unilever) en Marjolein Demmers (directeur De Groene Zaak). Zij moesten zich buigen over bijna 300 kandidaten onder de 32 jaar. Bij de keuze is gekeken naar impact, innovatie, visie en inspiratie. De DJ100 is vanavond bekendgemaakt.

Als je eenmaal tot de top 100 behoort, sta je een laar lang in de spotlights, word je vaker uitgenodigd en gaan deuren voor je open, zo heeft de praktijk uitgewezen.

Schone Kleren Campagne

Scally dankt haar eervolle nominatie voor het grootste deel aan haar werk voor de Schone Kleren Campagne. Ze reist de hele wereld rond om misstanden in de kledingindustrie aan de kaak te stellen: onveilige fabrieken, belabberde arbeidsomstandigheden en te lage lonen.

In september vorig jaar was ze onder meer bij Radio 1 te volgen tijdens haar reis door Cambodja. Eind vorig jaar startte de ambitieuze Utrechtse nog een petitie tegen de lage lonen in India. Als afsluiting van haar campagne riep ze minister Ploumen op Nederlandse kledingmerken aan te spreken op deze misstanden.

Opkomen v oor rechten

Als Utrechts gemeenteraadslid komt Scally onder andere op voor de rechten van vluchtelingen, mensen met een beperking en de LHBTQI-gemeenschap (lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender-, queer- en intersekse-mensen).

Naast Tara Scally staan onder meer ook Dewi van de Waeter, Jermain van der Graaf en Margit Végh op de lijst van de DJ100.

Alles met de hand

De 27-jarige Dewi van de Waeter is bekend van de natuurlijke verzorgingslijn ‘lekkerineenpotje’. Over zijn bedrijf zegt zij: ,,Ik wil de cosmeticawereld op zijn kop zetten door duidelijke taal op het etiket te gebruiken, zodat iedereen weet wat hij of zij smeert. Daarnaast zijn alle ingrediënten die we gebruiken eetbaar en veganistisch. Goed voor mens, dier en planeet dus. Met beslagkommen en rozenblaadjes maken we ook alles met de hand in Utrecht.’’