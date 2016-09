Utrechtse Vrouwkje Tuinman schrijft over duivelse violist

Bijen

Een zoon dus die nooit uit de schaduw van zijn vader treedt. Maar Tuinman vraagt zich af of dat wel zo erg is: ,,Waarom zou je dat ook moeten willen? Verder leidde hij een prima leven: hij woonde op een enorm landgoed, had een goed huwelijk en fijne kinderen.''



Maar het feit dat hij altijd de zoon ván zal blijven, en met wie hij ook door iedereen tot in den treure wordt geconfronteerd, gaat gaandeweg in de roman steeds meer aan hem knagen: ,,Hoe hij dat ervaart, heb ik proberen in te vullen.''



Om zelf iets om handen te hebben, gaat de zoon fanatiek bijen houden: Tuinman: ,,Het boek is verder behoorlijk waarheidsgetrouw, maar dit heb ik erbij verzonnen. Ik vond het goed passen in het verhaal: die cyclus van leven en dood bij de bijen.''