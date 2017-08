Utrechtse ‘wachtkamerleden’: stilte voor de storm

In de wachtkamer zitten is nooit leuk, of wel?

Sienot: ,,Geduld is niet m’n sterkste punt. Ik ben zelfstandig ondernemer en heb eerder in het bedrijfsleven gewerkt. Ik houd van aanpakken. Dus dit is een compleet nieuwe ervaring voor me, maar ook erg leerzaam. Het zou een fantastische beloning zijn als ik in de Kamer kom, maar ik zit daar niet letterlijk op te wachten. Het tegendeel is waar. Ik ben druk, onder meer als raadslid.’’

Tielen: ,,Nee ik ben dit helemaal niet gewend. Soms zit ik met de kinderen fysiek in de wachtkamer bij de kapper of dokter. Maar dan is er net genoeg tijd om een halve Story door te bladeren. Voor deze wachtkamer, die mogelijk leidt naar de Tweede Kamer, is wat meer lectuur nodig om de tijd door te komen. Maar ik zit natuurlijk niet stil en verveel me allerminst.’’

Jullie hebben allebei een eigen bedrijf. Wat betekent het voor je bedrijf en gezin om wachtkamerlid te zijn?

Sienot: ,,Mijn kinderen vinden het vooral heel leuk als het papa lukt om in de Kamer te komen. Voor mijn bedrijf leef je toch met een iets kortere horizon, omdat je rekening houdt met het scenario dat je Kamerlid wordt. Toen ik voor de politiek in Utrecht koos, koos ik er eigenlijk toen al voor om zakelijk minder actief te zijn.’’

Tielen: ,,Het voelt een beetje als stilte voor de storm. Nu ben ik nog veel in de buurt van mijn gezin. Als ik straks in de Kamer zit, wordt dat ineens 180 graden anders en moet ik vol aan de bak. Voor mijn bedrijf ben ik iets minder actief opdrachten aan het werven. Trouwe opdrachtgevers vinden die onzekerheid geen probleem. Maar ik draai de laatste maanden de helft van mijn normale omzet.’’

Nu al vaste klant in Den Haag?

Sienot: ,,Een keer in de week woon ik de fractievergadering bij. Zo leer ik ook wat mensen kennen en zij mij. Mocht ik straks inspringen, dan ben ik een beetje warm gedraaid en weet ik waar ik de mosterd kan vinden. Ik zie het eigenlijk als een soort superstage, een periode waarin ik veel kan leren.’’

Tielen: ,,Wekelijks zit ik bij de fractievergadering. Daar ben ik vooral toehoorder. Ik ben nog geen Kamerlid, dus dan heb je letterlijk nog geen recht van spreken. Dat kost soms moeite, want ik vorm wel graag een mening over dingen. Inlezen kan nog niet, omdat je nog niet weet welke portefeuille je krijgt.’’

Hoe lang houd je het nog vol in de wachtkamer?

Sienot: ,,Als je op een trein zit te wachten, duurt het heel lang als je alleen maar op de klok zit te kijken. Dat doe ik dus niet. De onderhandelingen gaan zo snel als ze gaan. Ik heb er vertrouwen in dat er een mooi akkoord uitrolt. D66 heeft negentien zetels, ik sta op nummer 21. Er zouden er dus minimaal twee naar het kabinet moeten doorschuiven. Het zou een cadeau zijn als het lukt.’’