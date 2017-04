Utrechtse waterpolosters kampioen: 'Gewoon die bal in de kruising knallen'

De waterpolosters van UZSC wonnen zaterdag hun eerste landstitel in de clubhistorie. De Utrechtse ploeg won in Ede het tweede en beslissende duel met 5-8 van Polar Bears.

Volledig scherm De dames van UZSC veroverden voor het eerst in het bestaan van de club de landstitel waterpolo. © Beeldboot/Gertjan Kooij

Een gillende sirene, zwaailichten en een hoop kabaal. De supporters van Polar Bears haalden zaterdag in zwembad De Peppel alles uit de kast om het UZSC zo lastig mogelijk te maken. De ploeg uit Ede, die al meerdere malen de landstitel won, deed er alles aan om het kampioenschap naar Ede te halen. ,,Natuurlijk wilden we die titel winnen,’’ zei Polar Bears- international Vivian Sevenich, die met haar ploeg in de halve van ZVL had gewonnen.

Berinnen

In de eerste twee perioden was UZSC ook best onder de indruk van alle toeters en bellen, die de ‘berinnen’ uit de kast haalden. De ploeg van Gerrit-Jan Schothans begon schuchter en aarzelend aan de wedstrijd en straalde in de eerste tien minuten weinig vechtlust uit. De meeste schoten van UZSC gingen naast, de manmeer liep niet en prompt kwam UZSC met 2-0 achter. ,,We begonnen mat,’’ zei aanvoerster Kiki Geserick. ,,We kwamen niet door de verdediging van Polar Bears heen. Het was het allemaal net niet. Ik denk dat we wat overtuiging in onze schoten misten, waardoor we veel kansen misten.’’

Onder aanvoering van Nerida Drewes en een uitblinkende Leonie van der Molen knokte UZSC zich terug in de wedstrijd. Danique Lauritsen scoorde een prachtig doelpunt en bracht haar ploeg weer op gelijke hoogte met Polar Bears: 3-3. ,,Dit was niet onze allerbeste wedstrijd van het seizoen,’’ zei Geserick. ,,Maar dat heb je vaker in finales. Gelukkig hebben we het in de tweede helft goed gemaakt en als nog de winst naar ons toe getrokken.’’

Zwaar

Doelvrouw Laura Aarts speelde dit weekend tegen haar oude club Polar Bears, waar ze drie jaar speelde. Ook UZSC-coach Gerrit-Jan Schothans had een speciale band met de club Ede, met wie hij ook al landskampioen werd. Dat hield het duo echter niet tegen om die finale van zaterdag te winnen. ,,We hadden het even heel zwaar,’’ zei Aarts. ,,Door een motivatiespeech van Gerrit-Jan gingen we in de tweede helft echter beter spelen. Toen had iedereen wel het lef om te schieten en te werken voor elkaar. Dan laat je zien dat je een echte kampioen bent.’’

UZSC speelt al langer met de top van Nederland mee, maar de landstitel winnen, dat deden ze nog nooit. ,,We zijn dit jaar enorm gegroeid,’’ zei Aarts. ,,Soms hadden we in aanvallend opzicht nog wel wat twijfel en durfden we niet te schieten. Maar uiteindelijk laten we zien dat we met lef spelen en op de moeilijke momenten gewoon die bal in de kruising knallen.’’

Prijzen

Aanvoerster Kiki Geserick knikt: ,,Onze grootste kracht is dat we dit jaar echt een team zijn. We wilden drie keer de finale halen en dat is gelukt. En dat is het helemaal mooi als je alle drie de prijzen wint.’’