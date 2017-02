Utrechtse winkeliers verliezen klanten door concurrentie webshops

Dat blijkt uit het Koopstromen Onderzoek 2016 dat I &O Research deed in opdracht van de provincies Utrecht en Noord- en Zuid Holland.

Inmiddels doen Utrechters bijna een kwart van hun niet dagelijkse inkopen in webwinkels. Vijf jaar geleden was dat nog 11 procent. Alleen Amsterdammers webwinkelen nog iets meer, Rotterdammers en Hagenaars blijven op dit gebied juist wat achter.

Hoger opgeleiden

De hoge online bestedingen in Utrecht zijn volgens onderzoeker Thijs Lenderink van I & O Research waarschijnlijk te verklaren uit het gemiddeld hoge opleidingsniveau in de stad. Onder hoger opgeleiden is webwinkelen meer gemeengoed dan onder de doorsnee bevolking. Het onderzoeksbureau verwacht dat de groei van het online shoppen nog wel even aanhoudt.

Opvallend is dat de kleinere wijkwinkelcentra voor dagelijkse boodschappen het veelal goed doen. Zij hebben maar beperkt te lijden onder het internetwinkelen. Overigens is in de stad Utrecht het online boodschappen doen de afgelopen vijf jaar wel verdubbeld: van één naar twee procent. Het zijn met name de middelgrote winkelcentra zoals in Kanaleneiland en Overvecht, die last hebben van internetconcurrentie.

Inwoners van de provincie Utrecht doen vaker inkopen in Noord- en Zuid Holland dan andersom. Zij geven in bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam ruim vijf procent van hun geld uit, terwijl inwoners van de westelijke provincies maar net twee procent in Utrecht besteden.

Vier grote steden

Toch blijken vooral de binnensteden van de vier grote steden nog altijd te floreren, wat ook geldt voor het centrum van Utrecht. Dat trekt meer bezoekers en zij besteden ook meer dan vijf jaar geleden, terwijl het aantal winkels is afgenomen. Bijna 40 procent van alle niet dagelijkse aankopen in Utrecht wordt gedaan door consumenten van buiten de stad.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de stad Utrecht vooral grote aantrekkingskracht uitoefent op inwoners van De Bilt , Stichtse Vecht en Houten. Zij besteden 20 tot bijna 30 procent van hun geld voor niet dagelijkse aankopen, zoals kleding, in de stad. Van de Nieuwegeiners, IJsselsteiners en Zeistenaren heeft maar 15 procent behoefte om in Utrecht te winkelen.

Omgekeerd mogen alleen Nieuwegein en Stichtse Vecht zich verheugen in de komst van veel Utrechtse consumenten. Cityplaza in Nieuwegein en Bisonspoor in Maarssenbroek zijn voor hen dé trekpleisters.

Leegstand

De onderzoekers vinden het opvallend dat in alle drie de onderzochte provincies het aantal winkels met 5 tot 7 procent afnam, maar in Utrecht de leegstand in vijf jaar tijd met de helft tóenam: veel meer dan in de andere onderzochte provincies. In een reactie op de cijfers onderstreept de provincie Utrecht dan ook, vooral in te zetten op concentratie van winkelgebieden. Voor nieuwe winkelgebieden buiten de stadscentra is daarom geen ruimte.