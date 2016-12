UU begint groot onderzoek naar gezond snacken

,,We zetten hem op de gevaarlijke spots, plekken waar de verleiding om te snacken groot is. We verwachten dat een gezond aanbod op die plek voor consumenten de gezonde keuze makkelijker maakt. We focussen vaak te veel op wat en hoeveel, als we minder ongezond willen eten. Het waar en wanneer zijn net zo belangrijk bij ongezonde gewoontes. Als je bij thuiskomst altijd een zak chips leegeet, moet je misschien wat eerder aan je avondeten gaan. Of: kies een andere route als je onderweg steeds iets te snacken koopt.''



Het onderzoek is een grootschaliger vervolg op een experiment waarbij in de Kiosk op het Centraal Station van Utrecht gezonde tussendoortjes goed in het zicht werden gelegd. Wie belangstelling heeft voor deelname aan het onderzoek kan zich melden via opdegezondetoer@uu.nl.