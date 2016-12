'Vader' Siebren biedt kinderen een warm thuis

Siebren en Marike Wierstra besloten jaren geleden gezinshuisouders te worden, nadat ze eerder eens per maand actief waren als weekend-gezin Het was hun roeping, ontdekten ze. ,,We deden het vanuit ons geloof.''

Die roep van boven om kinderen te helpen gooide het rustige leventje van het Amersfoortse paar goed overhoop. Siebren werkte fulltime als accountmanager. Marike was twee dagen actief als hoofd van een afdeling communicatie. Ze hadden een eigen huis en verder alles voor elkaar. Het echtpaar had echter zelf geen kinderen.

Siebren, over hun besluit gezinsouders te worden om kinderen een stabiele gezinssituatie te kunnen bieden: ,,We sprongen in het diepe. Je hebt geen idee waaraan je begint. Maar we gingen er onvoorwaardelijk voor.''

De Amersfoorter leverde twee dagen bij zijn werkgever in ('de afwisseling in het werk is prettig') en zette zich vervolgens samen met zijn vrouw in voor de kinderen. Siebren bezat alleen theoretische kennis, maar had wel een goede screening achter de rug.

Toen Marike in augustus 2014 als gevolg van kanker overleed, dacht de inmiddels 52-jarige Siebren er niet over zijn gezin in de steek te laten. ,,Ik heb geen moment getwijfeld. Ik ga door. Ik zit op mijn plek.''

Het gat in het gezinshuis dat zijn vrouw achterliet, wordt opgevangen door een pedagogisch medewerkster.

Moeilijk opvoedbaar

Dat Siebren doorging, was voortreffelijk nieuws voor zijn gezinshuiskinderen, onder wie de 19-jarige Kimberly Penders. Zij kwam 8,5 jaar geleden onder de hoede van Siebren en Marike in Amersfoort. Kimberly was moeilijk opvoedbaar. Haar vader overleed toen ze 2 jaar was. ,,Mijn moeder was te lief voor me. Ik was onhandelbaar'', kijkt ze terug.

Quote Mijn moeder was te lief voor me. Ik was onhandelbaar Kimberly

Na diverse pleeggezinnen en leefgroepen, kwam de Mijdrechtse bij Siebren en Marike terecht, die toen net in de wijk Bergkwartier het gezinshuis van het Leger des Heils runden.

Dat was voor de beschadigde Kimberly een hele overgang. ,,In het begin was het vooral uitproberen. We hebben diverse ruzies gehad. De gewenning heeft twee jaar geduurd. Ik kon toen niet meer alles doen wat ik wilde. Na vier jaar was ik van mijn boosheid af.''

In het gezinshuis van Siebren vond en vindt de 19-jarige, net als de twee andere kinderen die er nu nog permanent verblijven, rust, regelmaat en veel warmte. Kimberly: ,,Als ik thuis bij mijn moeder was blijven wonen, had ik zelf nooit een gezin kunnen stichten. Dat wil ik wel heel graag.''

Vaderfiguur

Siebren ziet de kinderen als zijn eigen kinderen. Zij zien in hem een belangrijke warme betrokken vaderfiguur. Siebren heeft de afgelopen jaren al van diverse kinderen in zijn gezinshuis afscheid genomen. Sommigen keren terug naar hun moeder of ouders.

,,De kinderen komen, kort gezegd, rot binnen. Het vergt een lange adem, maar dan gaan ze leuk weg.'' Dit afscheid doet pijn, maar geeft veel voldoening. Het is in de meeste gevallen ook niet definitief.