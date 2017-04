Vader tot bloedens toe geslagen voor ogen kinderen

Mark de J.: Fouten in onderzoek dood Everink

12:32 Voormalig tenniscoach Mark de J. betoogde vrijdag in de rechtbank in Utrecht dat er grote fouten zijn gemaakt in het onderzoek naar de moord op zakenman Koen Everink, waarvoor hij terechtstaat. In een paginalange verklaring las hij voor dat het er volgens hem op lijkt dat men hem doelbewust fout afschildert en dat hij het dus niet gedaan heeft.