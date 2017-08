Vaessen mag Bilthovens zwembad Brandenburg bouwen

Toekomst Spoorzone Culemborg nog onduidelijk

17:48 Culemborg blijft nog even in het ongewisse over de toekomst van ‘de Spoorzone’. De Raad van State deed nog geen uitspraak over het omstreden bestemmingsplan. Op het spel staat de ontwikkeling van vooral de westkant van station Culemborg met een nieuwe Albert Heijn, kleine winkels en ruimte voor ontspanning en vermaak.