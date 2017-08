Van de Eifeltoren naar de Dom, met een ezel

,,We zijn van Gelderland in Utrecht! Mooi om de grens te trotseren", roept Ridder (44) even later uit als hij samen met Lodewijk de pont afwandelt. Vanaf Wijk bij Duurstede is het nog zo'n anderhalf uur lopen naar zijn slaapplaats voor die nacht in Langbroek. Met ezel loop je zo'n vier kilometer per uur, legt Ridder uit.



,,Maar als je gewoon blijft lopen, dan kom je voorbij de horizon en dan is er daarna weer een horizon. Uiteindelijk kom je dan heel ver." Het bracht hem in twee maanden tijd van Parijs naar Wijk bij Duurstede en uiteindelijk terug naar Utrecht.