Van de ratten besnuffeld: overlast 'smerige beesten' in Houtense straat

De gemeente Houten wil liever niet spreken van een plaag. De overlast door ratten in tuinen is dit jaar niet erger dan in andere jaren. Maar de ongediertebestrijder van de gemeente is inmiddels wel op bezoek geweest. Hij heeft lokbakken met gif erin geplaatst in enkele tuinen. Hij heeft ook aangeboden klemmen te plaatsen. ,,Hij is nu met vakantie, dus we moesten dan zelf de dode ratten eruit halen. Daar moet ik niet aan denken. Ik vind het zúlke vieze beesten, de rillingen lopen ervan over mijn rug’’, zegt een Citroengras-bewoonster die liever niet bij naam wil worden genoemd.