Van der Maarel langer bij FC Utrecht

De 27-jarige verdediger kwam in 2008 over van HFC Haarlem. Inmiddels speelde hij ruim 170 wedstrijden voor de Utrechtse hoofdmacht.



,,We zijn er blij mee dat we Mark langer aan ons hebben gebonden,’’ zegt technisch manager Erik ten Hag. ,,Mark is iemand die weet wat er van hem wordt verwacht, binnen en buiten de lijnen. Hij speelt altijd volledig in dienst van de ploeg en van de club. Bovendien is Mark, met zijn voortreffelijke inzicht en winnaarsmentaliteit, een belangrijke speler in de kleedkamer.”



Van der Maarel is bezig aan zijn negende eredivisieseizoen. Hij is nu vooral bankzitter omdat hij Ramon Leeuwin en Giovanni Troupée voor zich heeft in de pikorde.