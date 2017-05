Van der Velden directeur Utrecht Science Park

alFitrah wil 1,7 miljoen verzamelen voor koop moskee

17:31 De salafistische alFitrahmoskee in de Utrechtse wijk Overvecht wil op korte termijn een bedrag van 1,7 miljoen euro verzamelen. Met dat geld willen ze het pand waarin de moskee is gevestigd kopen van projectontwikkelaar We Do Projects. De projectontwikkelaar en alFitrah staan al enige tijd tegenover elkaar omdat alFitrah de huur zelden op tijd betaalt.