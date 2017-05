'Van elke twaalf patiëntjes die ik behandel, gaan er nog drie dood'

InterviewKinderoncoloog Rob Pieters (57) is de grote animator van het Prinses Máxima Centrum op De Uithof, waarvan de nieuwbouw volgend jaar klaar is. Afgelopen week sprak hij zijn oratie uit én had Máxima op bezoek. 'Kinderen die sterven aan kanker. Het went nooit.'

Hoe vertel je een kind dat het kanker heeft?

Quote En linksom of rechtsom, doodgaan komt ook aan de orde ,,Tja, altijd de slechte boodschap direct brengen, niet opsparen en voor onnodige spanning zorgen. Verder ligt het eraan hoe oud het kind is. Tot 6 jaar praat je eerst met de ouders, een puber wil het juist als eerste weten. De jaren daartussen zijn schemergebied. Ik kies altijd zoveel mogelijk de woorden van het kind. En linksom of rechtsom, doodgaan komt ook aan de orde. Het mooie is, zeg ik dan, dat de meeste kinderen beter worden.''

En als duidelijk is dat het niet gaat lukken?

,,Dat is het moeilijkste. Ik kan er een boek over schrijven. Dan vertel ik dat de foute cellen terug zijn en dat ik geen pillen heb om hen nog beter te maken. Dan vragen ze of ze doodgaan en zeg ik: ja, maar niet meteen morgen. Ik ben altijd de boodschapper, nooit de ouders. Zodat er ruimte voor ze is om met hun kind een potje te janken. De verpleegkundige zit naast ze om troost te bieden, ik ga meestal na het slechte nieuws even weg en kom later terug om te kijken hoe het gaat en of er nog vragen zijn. Uiteraard is het dan niet klaar. Dan begint pas de soms lange fase voor het overlijden.''

Went het, kinderen die overlijden aan kanker?

,,Mensen denken dat wel eens, maar het omgekeerde is het geval: het grijpt me steeds meer aan. Dat is de ballast van zelf kinderen krijgen en ouder worden. Daar komt mijn drive vandaan. Eigenlijk ben ik met de jaren steeds fanatieker geworden. Ik heb te veel kinderen dood zien gaan.''

Kan een 12-jarige zelf beslissen of hij een behandeling wil of niet?

,,Ik probeer altijd ouders en kind op één lijn te krijgen. Daar doe ik alles voor. Overigens is het hoogst zelden dat een kind geen therapie meer wil. Eerder is het omgekeerde het geval, dat de wil om te leven zo sterk is, dat het kind elk strohalmpje aangrijpt, elk experimenteel geneesmiddel wil uitproberen. De hoop die ze hebben, moet je ook nooit wegnemen. Zelfs niet als die er eigenlijk niet is.''

Zijn u veel kinderen bijgebleven?

,,Talloze. Heel bijzondere kinderen. Triest, leuk, of vreselijk ziek. Ze waren ontwapenend of zeiden de meest grappige dingen. Want ook op een afdeling kinderoncologie kun je heel veel lol hebben.''

Toch komt niemand voor de lol naar u.

,,Het blijft: als het mij maar niet overkomt. Ouders zijn continu bang. Ook al vertel ik ze dat het volkomen normaal is dat hun kind met leukemie na de chemo weer pijn in de benen krijgt, toch vrezen ze dat het een signaal is dat de ziekte weer is teruggekeerd. Ik snap die angst, die is absoluut niet raar en ik kan hem ook niet helemaal wegnemen.''

Toch best een heavy baan.

,,In 1972 ging ik naar de brugklas. Voor die tijd werd een kind met leukemie naar huis gestuurd, dat jaar werd het eerste behandelprotocol opgesteld. Met 4 procent genezingskans. Nu is dat boven de 80 procent. Daar heb ik mijn bijdrage aan mogen leveren. Dat geeft zo'n kick. Zeker als ik me realiseer hoeveel kinderlevens dat heeft gered. Dat weegt ruim op tegen de pittige kanten van dit vak. Ik klaag niet, heb er zelf voor gekozen en doe 't met plezier. Het is zwaar voor kinderen en ouders.''

Was het al jong duidelijk dat u arts zou worden?

,,Helemaal niet. Ik wilde na het gymnasium gymleraar worden, maar werd afgekeurd vanwege mijn kromme rug. Toen ging ik bewegingswetenschappen studeren. Daar heb ik geleerd om goed research te doen. Omdat ik weinig van de medische kant wist, ben ik er geneeskunde bij gaan doen. Tijdens stages werd ik geconfronteerd met kinderkanker. Wie heeft dat bedacht, vroeg ik me af, al realiseerde ik me nog niet volledig wat het betekent om je kind te verliezen. Via research en zorg de kans op genezing vergroten, werd mijn uitdaging. Zo ging mijn pad plots een andere kant op.''

Hoe fanatiek bent u in uw vak?

Quote Ik wil het verschil maken, iets betekenen ,,Bloedfanatiek, zoals alle kinderoncologen. Ik wil het verschil maken, iets betekenen. Dat is ook ijdelheid, zeker, maar vooral ambitie. Ik heb er mijn baan bij het Erasmus MC voor opgezegd. Dat kostte best moeite, maar mijn vrouw Caroline zei: doe niet zo moeilijk, volg je hart. We runnen het nieuwe centrum met zijn drieën: Diana Monissen is bestuursvoorzitter, Hans Clevers stuurt de research aan en ik ben zorgdirecteur. Tegelijk kan ik ook kinderen behandelen en research doen op het gebied van leukemie. Die combinatie is perfect.''

Er wordt op De Uithof een nieuw Prinses Máxima Centrum gebouwd dat in mei 2018 officieel opengaat, maar de kliniek werkt al.

,,We huren twee verdiepingen in het WKZ, waar we al kinderen uit heel Nederland behandelen. In mei 2018 gaan we over naar de nieuwbouw en houden zeven centra voor kinderoncologie op te bestaan. Hun personeel en kankerpatiëntjes komen dan deze kant op. Dat mag niet verkeerd gaan. Als we niet al operationeel zouden zijn, nemen we een te groot risico. Door de samenwerking met het WKZ hebben we straks een vloeiende start.''

Het kost 180 miljoen euro. Wat rechtvaardigt de uitgave van zoveel geld?

,,We willen in ons centrum de krachten bundelen en een stap vooruit maken. 75 procent van de kinderen die te maken krijgen met kanker, overleeft. Sommige mensen zeggen dan: dat is toch best veel? Maar als ik op een ochtend twaalf patiëntjes spreek, gaan er daarvan dus drie dood. Dat maakt het meteen anders. Kanker is nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen. We sprokkelen procentjes, maar de echte vooruitgang stagneert.''

En door alle kennis bij elkaar te brengen, hoopt u op een doorbraak?

,,Ja, maar die zal er niet de dag na de opening zijn. Dat heeft tijd nodig. Met het Prinses Máxima Centrum zijn de voorwaarden geschapen en de omstandigheden optimaal. Experts van elke kankersoort werken straks allemaal hier en we zijn meteen het grootste gespecialiseerde centrum van Europa. Geen doel op zich, maar is wel prettig, want aanstormend talent wil graag hier werken.''

Wat maakt uw ziekenhuis toch zo bijzonder?

,,Dat vooral patiënten en ouders het hebben bedacht en ingericht. Gevolg is dat er voor patiënten één centrale plek is voor intake, consult, polikliniek, chemo's en dagbehandeling. De patiënt staat centraal, niet de arts. Verder moet bij ons de ontwikkeling van een kind zo normaal mogelijk verlopen, ook als ze hier jaren behandeld worden. Pa en ma kunnen erbij zijn in de ouder-kind-eenheden. Maar bijzonder is vooral dat we zorg en research combineren en dat hier áltijd de beste behandeling te krijgen is. Dit is de plek waar elke kinderoncoloog wil werken. Op de Máxima-manier.''

Niet toevallig dat 't centrum haar naam draagt?

Quote Máxima is zeer betrokken, echt geïnteresseerd en een warme persoonlijkheid ,,Ze was er donderdag. Echt een geweldige vrouw. Ze past bij ons. En de naam was ook logisch, want alle kinderziekenhuizen heten naar een koningin. Máxima is zeer betrokken, echt geïnteresseerd en een warme persoonlijkheid. Ze was nog prinses toen we haar vroegen en we vonden het charmant om dat in de naam te houden. En zij ook. Want al onze meisjespatiënten willen een prinsesje zijn.''

Jaarlijks krijgen 600 kinderen kanker. Bij ouderen is het een veelvoud daarvan. Hoe komt dat?

,,Bij kanker is er sprake van meerdere beschadigingen van het dna van een cel, waarna die zich als een gek gaat delen. Voordat dit gebeurt, moet het lichaam eerst 20 jaar aan iets slechts zijn blootgesteld, zoals alcohol of sigarettenrook. Dat kan bij kinderen nooit het geval zijn, dus vandaar dat ze nooit long-, darm- of borstkanker krijgen. Zij hebben te maken met andere kankervormen, waarbij ook dna is beschadigd. Het is meestal niet erfelijk, dus die dna-afwijkingen loop je zo jong al op.''

Toch raakt ons een kind met kanker veel meer dan een oudere met die ziekte.

,,Dat is niet zo gek. Als ik moet kiezen tussen mijn oma van 80 of mijn kind van 4, zou ik het ook wel weten. Bij een oudere is het ook erg, maar als een kind het krijgt, voelt het als veel onrechtvaardiger. 1 op de 3 mensen sterft aan kanker, maar de kans dat je het voor je 18de krijgt, is 1 op 300. Toch is het bij kinderen nog steeds doodsoorzaak nummer 1.''

100 procent genezing, is dat haalbaar?